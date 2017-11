November näitab pehmemat palet. Kuigi on tuuline ja vihmane, ulatub õhutemperatuur nii öösel kui päeval 7-8 soojakraadini.

Kätte jõudnud öö on vihmane. Lääne poolt alates jäävad hommikul sajuhood harvemaks. Puhub lõuna- ja edelatuul 6-12, saartel ja rannikul puhanguti 17, öö hakul kuni 20 meetrini sekundis. Sooja on 2-7 kraadi, kirjutas Riigi Ilmateenistus kodulehel.

Reede on selgimistega ning paistab ka päikest. Vihma kohati siiski piiskab. Tuul puhub jätkuvalt lõunast ja edelast 5-10, saartel ja rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 4-8 kraadi.

Sajune ja tuuline on kogu nädalavahetuse. Kuigi laupäeval ja pühapäeval on soojakraadid, võib taevast sadada vihma sekka ka lörtsi. Jahedam on öö vastu esmaspäeva, kuid päevane õhutemperatuur on taas 3-7 kraadi.

Ilmateenistuse nädalaprognoos näitab, et päevaseid plusskraade jätkub nädalajagu kindlasti.