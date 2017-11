Saksamaal on kohtu ees endine medvend, keda süüdistatakse vähemalt 100 inimese mõrvamises kahes haiglas, kus ta töötas. Süüd kinnitasid toksikoloogilised testid.

Uurijad on veendumusel, et Niel Hoegel, kellele kohus on juba mõistnud eluaegse vanglakaristuse kahe mõrva eest, manustas süstemaatiliselt surmavaid annuseid südamehaigetele, kirjutas BBC. Ta soovis kolleegidele muljet avaldada patsientide taaselustumisega, kuid paljud neist heitsid siiski hinge.

Uued süüdistused esitatakse endisele medvennale järgmisel aastal. Praeguseks on teada, et Hoegeli käe läbi on surnud 38 patsienti Oldenburgis ning 62 patsienti Delmenhorstis, mis mõlemad asuvad Põhja-Saksamaal. Need kuriteod pandi toime aastatel 1999-2005.

Uurijad on seisukohal, et mees võis tappa rohkemgi, kuid oletatavad ohvrid on kremeeritud.

Juhul, kui leitakse tal süüd kõigis kahtlustatavates tapmistes, siis saab Hoegelist üks suuremaid sõjajärgse aja sarimõrvareid.