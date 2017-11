Saatejuht Urmas Eero Liiv uuris, et kuidas küll juhtub niimoodi, et noor, kihvt inimene enda veenid läbi lõikab?

"See ei sõltu vanusest, ega sellest, kuidas inimene välja paistab. Kui sul ei ole seda elusoovi, seda elurõõmu, siis seda ei ole. Mingi hetk sa lihtsalt üritad siit põgeneda," vastas nõid.

Naise sõnul ei teinud ta enesetapukatset seetõttu, et ta ei kardaks surma, vaid vastupidi.

“Ma väga kardan surma, seepärast ma kardan ka elu. Mul on väga palju pretensioone sellele demiorgile, sellele, mis lõi mind siia, küsimata, kas ma tahan üldse sündida või surra. Ma ei saa üldse aru, mida ma pean tegema siin elus, miks, sest mulle absoluutselt ei meeldi siin olla, aga samas ma kardan surma. Aga kuna see nagunii tuleb, siis ma tahan sellest hirmust vahel kiiremini lahti saada ja selle lõpuni viia," nentis ta.

Alisa rääkis, et ei oleks arvanud, et ta selgeltnägijatesaates parima kahekümne ja parima kaheteistkümne hulka satub. Liiv tunnistab, et ka talle ei jäänud Alisa algselt saatest üldse silma.

“Ma ei jäänud ka iseendale silma, kõik läks kuidagi teisiti, kui ma arvasin. See ei ole ainult selle saatega seoses, aga üldse minu eluga. Kui ma midagi teen, niiöelda erakordset või midagi suuremat kui lihtsalt kodus istumine ja joomine, siis sellega kohe kaasneb mingi vastutus. Kohe keegi hakkab sinult midagi ootama ja sa muutud nende ootuste vangiks. Nagu poleks ainult mina ja minu elu ja minu otsused, vaid ka need teised inimesed mõjutavad seda. Nagu ma oleksin neile midagi võlgu. Ja kuna ma ei olnud üldse osanud ette arvata, et ma kohtun ajakirjanikega, üldse meediategelastega, kellel üldse ei ole mingit moraali,” tunnistab Alisa, et üks osa tema enesetapukatse põhjustest oli ka meediaga suhtlemine.

“Ajakirjanik, kellel oli lihtsalt vaja mingit artiklit valmis, tuli minu juurde, valetas kokku mingi mõttetu loo, pärast võttis sealt loost välja mingid laused, mis talle on vajalikud ja keeras kokku loo, mis ei oma midagi ühist tegelikkusega. Ja see mind häiris, et ma ei osanud sellest kohe aru saada, et midagi on valesti ning kuna mul teistes elusfäärides toimus samal ajal mingi jama, kus ma süüdistasin iseennast, et ma ei osanud midagi ette näha, ära arvata, mis selgeltnägija ma siis olen, kui mu enda elus toimub kogu aeg mingi jama ja mingi suvaline l*hh inimene tuleb ja niimoodi lihtsalt saab ära kasutada mind. See nagu haavas minu enesehinnangut," rääkis noor naine.

"Ma tundsin ennast mingi tolmulapina, mingi mõttetu olendina, kelle vastu ära hõõruda oma jalatsid ja mina ei saa midagi vastu teha. Kui see inimene otse tuleks minu juurde ja ma teaks, et niimoodi juhtus, ma annaks lihtsalt vastu molu. See on minu tavaline tegevus, sellepärast mind vallandatakse ka tavaliselt igalt poolt," tunnistas ta.

Suitsiidikatses negatiivset mõju tema esinemisele “Eesti selgeltnägijate tuleproovi” saates Alisa ei näe ning muidugi tahab ta võistlust jätkata.

“Täitsa normaalne. Minu jaoks see on tavaline sündmus. Ma kunagi ei mõtle selliste terminitega. Ma ei tea, kes on nõrgem või tugevam, ma ei tea, ei oska vastata. Ma lihtsalt olen, nagu ma tavaliselt olen."

Seda, et naine rohkem enda elule kätt külge ei pane, ta lubada ei saa.

“Minu elu on lõpmatu tupik ja ma olen sellega leppinud juba. Ma olen niivõrd imelik iseenda jaoks. Mina ei taha elada. Ma olen nagu see koer ilma sabata, ma tahaks elada ja armastada, aga mul ei ole seda saba!” ütles naine ärritunult.