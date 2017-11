"Eesti selgeltnägijate tuleproovi" käimasoleva hooaja üheks favoriidiks on nõid Alisa, kellele tuhanded televaatajad igal neljapäeva õhtul kaasa elavad. Hiljuti tuli aga saate võtted katkestada, sest noor sensitiiv üritas enesetappu.

Tänane saade algab aga mõnevõrra teistmoodi ja seda üsnagi šokeerival põhjusel. Saate tegemisse tekkis enam, kahekuine paus ning võistluse jätkumine oli väga suure küsimärgi all, sest paljude televaatajate lemmik must nõid Alisa tegi enesetapukatse ning vaid imekombel õnnestus ta päästa.

“Lõikasin veenid läbi, võtsin veel tabeltid peale. Ma väga kardan surma ja just sellepärast ma kardan elu, et mul on väga palju pretensioone sellele demiorgile, sellele, mis lõi mind siia, küsimata, kas ma tahan üldse sündida ja kas ma tahan surra,” selgitas nõid ise endalt elu võtmise soovi.

