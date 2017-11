President Kersti Kaljulaid arutas täna Kadriorus Läti spiikri Ināra Mūrniece ja Leedu spiikri Viktoras Pranckietisega Balti koostöö hetkeseisu ja tulevikuväljavaateid, regiooni julgeolekut, ELi idapartnerlust ja energeetikat.

Eesti riigipea sõnul on Balti koostöö oluline ja vajalik, sest ühel häälel rääkimine on suurema mõjuga. President Kaljulaid avaldas heameelt, et kõigi kolme riigi parlamendid on ratifitseerinud Rail Balticu raudteeühendust puudutava valitsuste vahelise kokkuleppe: „Tegu on selge signaaliga, et kõik kolm riiki on projekti elluviimisele pühendunud.“

President Kaljulaid rääkis hiljuti toimunud Gruusia riigivisiidist ning tutvustas Gruusia reformide kulgu. Samuti arutati novembris Brüsselis toimuva idapartnerluse tippkohtumise prioriteete.

Kohtumisel puudutati ka Balti regiooni julgeolekut.

Läti ja Leedu parlamentide spiikrid viibivad Eestis seoses Balti Assamblee ja Balti Nõukogu kohtumistega, mille eesistuja Eesti sel aastal on.