Täna jätkub Kanal 2 ekraanil lõbus seiklus „Kiired ja ilusad Gruusias“. Kõikidel rännusellidel täna aga nii lõbus ei olegi, sest Ott Sepp langeb rivist ja vajab suisa arstiabi.

Ott Sepp, Tanel Padar, Sepo Seeman ja Ago Anderson on Gruusia seiklusel võtnud vastu juba mitmeid hulljulgeid väljakutseid, olgu selleks siis kärestikulistel jõgedel sõitmine või taevalaotuses lendamine. Senistest seiklustest on kõik ka terve nahaga välja tulnud. Ent täna vajab üks rännumeestest esimest korda meditsiinilist abi ja nii lõpetab Ott Sepp arsti juures tilgutite all.

Nii astuvadki väljakutsele täna vastu kolm meest – ees ootab ratsutamisvõistlus mööda mägiseid teid. Kes selle kaotab, peab ära õppima Gruusia rahvatantsu ja selle koos kohalikega ka esitama.

„Kiired ja ilusad Gruusias“ on Kanal 2s täna kell 21:30.