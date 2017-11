„Teaduslikud uuringud on näidanud, et tume šokolaad aitab kaasa kõrgenenud vererõhu alandamisele ja parandab meie meeleolu,“ teab ta rääkida ja usub, et sellega on vahel suisa kohustuslik patustada.

Tuntud aeroobika- ning personaltreener Riina Suhotskaja ütleb, et oma magusavajaduse rahuldamiseks maiustab ta tumeda šokolaadiga, mis on hea ka tervisele.

Aeroobikatreener rõhutab mõistliku tarbimise olulisust ning lisab, et tumedat šokolaadi on soovitatav süüa 15-16 grammi ehk kolm tükikest päevas. Šokolaadi liigtarbimine võib halvasti mõjuda lisaks kehakaalule ka meie tervisele.

„Kui tarbida tumedat šokolaadi igapäevaselt rohkem kui 80 grammi, võib see pikas perspektiivis liigse suhkru ja rasva koguse tõttu tasakaalust välja viia põhitoitainete saamise ning meie tervise suurde ohtu seda,“ selgitab Suhotskaja.

Oluline on mitmekülgne toitumine

Tema hinnangul pole tumeda šokolaadi söömise ajastamiseks mingit kindlat reeglit.

„Kui sa ikka tunned, et sul on magusavajadus, siis võta tükike tumedat šokolaadi ning tunned end koheselt palju energilisemalt,“ soovitab Suhotskaja ja lisab, et ta ise maiustab tumeda šokolaadiga kõige meelsamini pärast lõunasööki.

„See on minu jaoks ikkagi nauding. Tuleb leida see aeg oma kiires päevas, et võtta hetk iseendale ja nautida šokolaadi maitset,“ selgitab ta.

Tumeda šokolaadi positiivsete mõjudena toob ta välja, et see võib aidata ennetada südamehaigusi, vähendab happesust suus, muudab meid erksamaks ning aitab ära hoida stressi ja loob hea meeleolu, kuna stimuleerib nn õnnehormooni endorfiini teket.

„Loomulikult ei saa öelda, et ainult tumeda šokolaadi söömine hoiab meid tervena. Meie keha jaoks on oluline mitmekülgne ning tervislik toitumine, kus on esindatud nii valgud, süsivesikud, rasvad, mineraalained ja vitamiinid,“ ütleb ta.

„Kui sööd väga ühekülgset toitu, siis hakkab keha selle vastu võitlema ning see ei pruugi hästi lõppeda,“ hoiatab treener.

Kõigil šokolaadisõpradel soovitab Riina proovida teha ise enda maitse järgi vabalt valitud lisanditega tumedat šokolaadi. See on väga lihtne:

1. Võta ca 200 grammi tumedat šokolaadi ning sulata see veevannil.

2. Vala sulanud šokolaad silikoonvormi ning lisa meelepärased lisandid.

3. Pane šokolaad üheks tunniks külmikusse tahenema.