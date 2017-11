„Meie linn on muutunud ja muutub veel,“ ütles Aas, meenutades, et tema linnavalitsusse tööle asumise aegu oli Vabaduse väljakul autode parkimisplats, praegusel Tartu maantee alguse lõigul olid konarlikud kõnniteed ja okastraadiga plangud ning Kultuurikatla asemel seisis mahajäetud elektrijaam.

„Täna linnahalli katuselt ringi vaadates võite te näha üle linna ligemale 20 tornkraanat,“ ütles Aas. „Me soovime arengut, kuid soovime seda teha tasakaalustatult. Linnavalitsuse töö on tasakaalukõnd. Me peame lubama arengut, kuid hoidma ka keskkonda. Looma uut, kuid säilitama ka väärtuslikku vana. Väärtustama ettevõtjaid, kuid mitte unustama abivajajaid. Arvestama jalakäijatega, kuid kuulama ka autojuhtide häält.“

Aas juhtis tähelepanu, et sel nädalal valiti Lissabonis Euroopa Innovatsioonipealinna ning Tallinn jagas Tel Aviviga teist-kolmandat kohta, kevadel oli Tallinn aga Euroopa Rohelise Pealinna valimisel viie parima hulgas ning viimastel aastatel on Tallinn platseerunud Maailma Intelligentsemate Kogukondade valimistel umbes 500 osaleja seast seitsme parima hulka.

„Rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch Ratings tõstis Tallinna krediidireitingu Eesti riigiga võrdsele tasemele A +, mis näitab meie usaldusväärsust rahaasjades,“ rõhutas Aas.

Aas nentis, et rahvusvahelised saavutused on olulised, kuid nende saavutuste tunnetamine peab jõudma inimeseni. „Inimene kuulab seda juttu, kuuleb nendest saavutustest, aga ütleb – mul ei jätku raha järgmise pensionipäevani. Üksikvanem kuulab ja küsib, et kuidas ta saab oma lapse panna huviringi,“ lausus Aas.

„Kesklinlane jalutab mere ääres ja küsib, et miks ikka veel on linnasüdames remontimata Linnahall. Rahvatantsu ja spordiga tegelejad küsivad, miks pole Kalevi staadion juba korda tehtud. Need on õigustatud küsimused.“

Aas rõhutas, et Tallinn peab olema hooliv ning sotsiaalselt mõtlev linn. „Linn, kus keegi ei pea ütlema, et tema palk ei võimalda last huviringi panna. Linn, kus iga laps saab lõuna ajal lasteaias või koolis kõhu täis sõltumata oma vanema rahakotist. Ja see toit peab olema tervislik. Kus mereäär on jalutatav ja kus linnasüdames pole mahajäetud ja remontimata hooneid. Peame olema nii roheline linn, et siin ei kasutata umbrohutõrjeks enam pestitsiide.“