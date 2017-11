Kas oled mõelnud, milline näeb välja mõni staar ilma meigita? Punasel vaibal alati nii säravad ja hämmastavad staarid on ju tegelikult lihtsad inimesed. Ometigi ei näe me neid just sageli meikimata üritustel ja ajakirjakaantel.

Nüüd on loodud uus äpp, mis digitaalselt eemaldab fotodel olijatel meigi, kirjutab The Sun.

MakeApp aitab soovijail vaadata, milline üks või teine kuulsus hommikul ärgates välja näeb.