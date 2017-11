Venemaal Udmurtias Iževski linnas toimus täna üheksakorruselises kortermajas plahvatus. Varisemisohu tõttu evakueeriti majas ligikaudu pool tuhat inimest.

Udmurtia juht Udmurtin Aleksandr Bretšalov lisas Interfaxile, et hukkus üks inimene. Äärmuslike juhtumite teenistusest teatati Interfaxile kahest ohvrist.

Trepikojas, kus plahvatus toimus, oli 98 elanikku. Pealtnägijate arvates võis olla tegu gaasiplahvatusega. Kohaliku allika teatel on rusude all kuus inimest, kes on elus.