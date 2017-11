BBC kätte jõudis kirjavahetus, millest selgub, et ÜRO otsustas lasta vabaks kaks isikut, kes nende Kesk-Aafrika Vabariigis (KAV) rahuvalvajaid ründasid ja üht sõdurit vigastasid. Rahvusvahelise õiguse silmis on see sõjakuritegu. Paistab, et vastuoluline otsus sündis selleks, et lepitada riigi valitsejaid.

ÜRO rahumissioon KAVis kannab hüüdnime Minusca. Intsident ise leidis aset pea kaks aastat tagasi, 2015. aasta detsembris. Neli mässulist rühmitusest Union pour la Paix en Centrafrique (KAV Rahuliit prants. k. - toim.) lähenesid mootorratastel ÜRO kontrollpunktile. Minusca rahuvalvaja käskis neil peatuda ja käed pea kohale tõsta, kuid selle peale haarasid kaks meest relvade järele ja kukkusid kõmmutama. Tulevahetuses hukkus üks mässuline ja peatumiskäsu andnud rahuvalvaja sai vigastada.

Järgmised kaks nädalat käis ÜRO oma inimeste ja KAVi esindajate vahel tihe kirjavahetus, et välja selgitada, mida kahe vahi alla võetud mehega teha.