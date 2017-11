Kevadel rääkis Jankelevitš Õhtulehele, et tegeleb iseendaga ning on avatud ka uutele teletööpakkumistele.

Naine tunnistas Elu24le, et ideaalkaalust on puudu veel seitse kilogrammi.

Telesarjast "Ment" ning telesaadetest "Anna otsib meest" ja "Tantsi tagumik trimmi!" tuntud Anna Jankelevitš on oma kehakaaluga maadelnud juba aastaid. Nüüdseks on naine kaotanud aga juba üle 50 kilogrammi liigset kaalu ning särab nagu päike!

""Ment oli parim uus kogemus mu elus. Loodan, et varsti tulevad veel pakkumised mängida sarjas, filmis, reklaamis või veel midagi huvitavamat. Olen valmis!" säras ta.

Oma kaalukaotusteekonda on naine pidevalt avalikkusega jaganud, kevadel rääkis naine TV3 uudistele, et on tänu maovähendusopertasioonile, dieedile ja tervislikumatele eluviisidele kaalust maha saanud ligi poolsada kilo.

Anna 2014. aastal (Teet Malsroos)

"Pool lõigati maha ja nüüd ma söön nagu papagoitšik. Portsud on väga väikesed ja 3-4 tükki sushit mahub ja siis on kõrini," kirjeldas Anna oma toitumist pärast operatsiooni.

Muuhulgas on telenägu abi saanud salendavatest protseduuridest.nagu LPG, mis parandab naha elastsust ja ainevahetust ning vaakummasaažist, millel on keha ümbermõõtu ja tselluliiti vähendav toime.