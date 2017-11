"Mis lahti, kallis?" küsib mees nutvalt naiselt.

"Mul juhtus õnnetus," tunnistab naine. "Kui ma su esindusülikonna pükse pressisin, siis põletasin neisse kogemata suure augu."

"Ära muretse, kullake," lohutab mees, "õnneks on mul veel teine paar sobivaid pükse."

"Jah, see on tõesti suur õnn. Ma sain teiselt paarilt lapi jaoks tüki riiet lõigata."