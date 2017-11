Produtsent Paul Aguraiuja sõnul on seriaali eelarve lausa kümme korda suurem kui tavapärasel kodumaisel seriaalil. "Kõigi kümne episoodi kulud on rohkem kui poolteist miljonit eurot," ütles ta.

"Ma olin ka liiga väike. Mulle tundub, et kui me räägime esimesest Eestist ja teisest Eestist, et siis tol hetkel see võis olla kolmas Eesti, või siis vastupidi kõige esimene Eesti," tõdeb ta.