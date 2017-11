Homme on mardipäev ja see tähendab, et täna õhtul jooksevad mööda linnu ja külasid ringi mardisandid, kes lauluga tuppa laskmist ja ande paluvad.

Vast igaüks meist mäletab seda toredat tegemist oma lapsepõlvest, kus uste taga koputati, siis perekondade koridorides või elutubades lauldi ja tantsiti ning selle eest tasuks maiustusi sai.

Väga oluline on marti jooksmas käies ukse taga laulda ja enese sisse laskmist paluda. Kui sina veel ei tea, millise lauluga pererahvast ukse taga üllatatakse, siis ansambli Svjata Vatra solist Ruslan Trochynskyi ja tema tütar Rute näitavad ette. Kombekohaselt tuleb ka lahkudes laulda ning nii esitavadki Ruslan ja Rute ka lahkumislaulu.