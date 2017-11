Püüdnud mees kuldkalakese. Kala paluma:

"Lase vette, täidan sinu kolm soovi."

Mees soovib, et ta oleks ilmatu rikas ja maailmakuulus ja et tal oleks ilus naine.

Hommikul äratab voodiserval meest piltilus naine:

"Kallis Ferdinand, ärka üles, me peame kohe Sarajevosse sõitma…"