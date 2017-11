Jutusaatejuht Ellen DeGenerese abikaasana tuntud Portia de Rossi väidab, et madinafilmide täht Steven Seagal käitus temaga rõvedalt. Portia on juba mitmes naine, kel on Seagalile tõsiseid etteheiteid.

De Rossi kirjeldas, kuidas ta oli saabunud Seagali kontorisse filmi katsetele. „Seagal ütles mulle, kui tähtis on ka ekraaniväline vastastikune tõmme, pani mu istuma ja tõmbas oma nahkpükste luku lahti. Jooksin välja ja helistasin oma agendile. Tema vastas kõigutamatult: „Noh, ma ei teadnud, kas Seagal on su tüüp või ei.""

Seagalit on inetus käitumises süüdistanud vähemalt seitse naist. Nende seas on „Kiirabihaigla" ja „Hea naise" täht Julianna Margulies, kes rääkis, kuidas Seagal oli teda relvaga ähvardades ta nurka ajanud.