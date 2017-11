Colombia politsei leidis riigi loodeosas Antioquias neljas farmis maa-alustest peidikutest 12 tonni kokaiini (pildil). Tegemist suurima ühekordse konfiskeeritud kokaiinikogusega riigi ajaloos, teatas president Juan Manuel Santos.

Politsei hinnangul on leitud partii koguhind tänavakaubanduses 360 miljonit dollarit. Kokaiin kuulus riigi tagaotsitavamale narkoparunile Dario Antonio Usugale, kes juhib suurimat narkokartelli.

Colombia president lisas, et tänavu on võimud konfiskeerinud juba 362 tonni kokaiini. Eelmisel aastal leiti 317 tonni. Kokaiini aastatoodang on Colombias aga hinnanguliselt 910 tonni.