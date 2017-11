Peaminister Jüri Ratas ütles, et tal on olnud aega 25. oktoobril Tallinna kesklinnas ametiautoga juhtunud liiklusõnnetuse üle järele mõelda: “Jumal tänatud, et seal ei olnud jalakäijaid, kes saanuks viga.”

"Ma arvan, et juht käitus väga professionaalselt, hoides ära, et seal oleks toimunud teiste inimeste või liiklejatega õnnetusi, ja sellel murdosa sekundil suutis minu meelest ka natuke vasakule poole keerata, et see õnnetus oleks võimalikult väike," pole Ratasel oma sohvrile etteheiteid.

Valitsusjuht kinnitas, et konkreetne sõit oli õigustatud ja tema andis korralduse alarmsõitu teha, kuna tal oli vaja Tallinna tehnikaülikoolist kiiremini kesklinna jõuda. "See oli õigustatud, sest see võimalus peaministril on. Seda tuleb kasutada nii vähe kui võimalik ja sellest ma lähtun."

25. oktoobril leidis Tallinnas Draamateatri juures aset liiklusõnnetus. Pärnu maanteel liikunud PPA sõidukile Audi A8 sõitis külje pealt sisse Georg Otsa tänavalt tulnud linnamaastur Mercedes.