Riigikohtu distsiplinaarkolleegium otsustas ametist tagandada Narva kohtuniku Pille Averi, kes 21. juunil toimunud istungil küsis muuhulgas naiselt "Kas te olite täie mõistuse juures muslimiga abielludes?", "Miks lahutate ja kas mingi mehike ootab uut abiellumist?" ning "Te ei vääri mingit lugupidamist!".

Viru maakohtu esimees Astrid Asi ütles, et Aver tunnistas tegu, kuid ei näinud endal süüd. Varasemalt kehtivaid distsiplinaarkaristusi tal ei ole, kuid kohtuniku ebaviisaka käitumise suhtes tulnud kaebusi tema kolleegidelt.

Lahend tehti samal päeval teatavaks menetlusosalistele ja seda on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul. "Kuna tegu on edasikaevatava otsusega, mille kaevet kaalun, ei saa midagi enamat enne otsuse jõustumist kommenteerida," ütles Aver.

Seda, et tegemist on harukordse otsusega näitab ka fakt, et taasiseseisvunud Eestis on siiani tagandatud vaid kolm kohtunikku (Aver on neljas).