Eesti populaarseimast telesarjast "Pilvede all" on valmimas täispikk mängufilmiversioon, mis jõuab kinodesse 2018. aasta jaanuaris. Filmi pealkiri on "Pilvede all. Neljas õde" ning selle tegevus toimub neli-viis aastat seriaalist hiljem.

"Film "Pilvede all. Neljas õde" toob vaatajate ette rääkimata loo, saladuse, mida sarja peategelaste ema Sirje on oma kolme tütre eest varjanud," selgitas stsenarist Toomas Kirss ERR Menule ja lisas, et filmis paljastub, et õdesid polegi kolm, vaid hoopis neli. "Ees ootavad emotsionaalsed ning jahmatavad sündmused."

"Suurim erinevus on see, et film on eraldiseisev lugu, üks tervik kindla alguse ja lõpuga. Sarjas kulgeb tegelaste elu teises tempos, filmis jutustatakse vaatajale üks konkreetne lugu," kinnitas Kirss ja mainis, et kinno on oodatud ka need, kes pole sarja kunagi näinud.

Kirsi sõnul on võimalik, et ka sari jõuab filmisündmusteni ning võimalik on ka see, et antud film ei jää ainukeseks.