Tänavu 26. oktoobril Uus-Meremaa peaministriks saanud tööerakondlane Jacinda Ardern võttis ametisse kaasa punavalge kodukassi Paddlesi (pildil). Kiisul oli ka oma Twitteri konto, mis avati 21. oktoobril, ning seda jälgisid tuhanded inimesed. Kahjuks jäi umbes aasta vanune Paddles teisipäeval Aucklandi lähedal peaministri kodumaja juures auto alla ja sai surma, vahendab The Guardian.

Paddles kuulus tegelikult peaministri elukaaslasele, telesaatejuht Clarke Gayfordile, kes võttis kassi loomade varjupaigast. Tõenäoliselt tegi ka just Gayford Paddlesi Twitteri-kontole @FirstCatofNZ sissekandeid. Paddles rõhutas Twitteris, et tema on sõltumatu loom ega kuulu peaministri juhitavasse Tööerakonda. Veel lisas Paddles, et iga suure naise taga seisab suur kass.

Paddles. (Reuters / Scanpix)

Paddles pidi peaaegu nurjama peaministri telefonikõne USA presidendi Donald Trumpiga. Nimelt läks ta keset telefonikõnet Jacinda Arderni juurde ja nõudis valjult kräunudes tähelepanu, meenutab The Sydney Morning Herald.

Pärast kassi õnnetut surma palus Clarke Gayford leinajaid, et nad teeksid annetuse loomade varjupaigale. Peaminister Jacinda Ardern tänas kõiki kaasatundjaid ja ütles ka, et igaüks, kes kunagi on ilma jäänud mõnest koduloomast, teab, kui kurvad me oleme.

Väärib tähelepanu, et Twitteri vahendusel avaldas kaastunnet ka Ameerika Ühendriikide Uus-Meremaa suursaadiku Scott Browni koer Gracie.