Cardiffi kuninglik kohus Suurbritannias mõistis eluks ajaks vangi 31aastase fitnessitreeneri Matthew Scully-Hicksi, kes peksis surnuks poolteiseaastase adopteeritud tütre Elsie Scully-Hicksi.

Homoseksuaal Matthew Scully-Hicks elas samasooliste abielus endast viis aastat vanema Craig Scully-Hicksiga. Koos otsustati lapsendada väike tüdruk. Ema rolli täitnud Matthew Scully-Hicks ei suutnud paraku oma kohustustega toime tulla ja hakkas lapsendatud tüdrukut vihkama. Ta võrdles last saatanaga ning peksis ta õige varsti surnuks. Cardiffi kuningliku kohtu toimikust selgub, et tragöödia leidis aset mullu mais Llandaffis, vahendab Daily Mail.

Homopaar soovis last

Homopaar oli aasta varem otsustanud, et soovivad last. Kaheksa kuud kulus kõigi vajalike dokumentide vormistamiseks ning Matthew ja Craig said oma tahtmise. Nad lapsendasid 18 kuu vanuse tüdruku Elsie, kes oli lihaselt emalt ära võetud viis päeva pärast sündi. Ametnikud põhjendasid oma otsust sellega, et ema elab asotsiaalset elu ega suuda lihtsalt lapse eest hoolitseda. Olgu lisatud, et Elsie nimi oli enne lapsendamist Shayla O`Brien.