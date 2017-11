HOIA Homespa on kvaliteetne looduskosmeetika bränd, mis tegutseb Saaremaal kivide ja kadakate vahel. Kõik tooted on loodud põhjamaisele kuivale ja dermatiidile kalduvale nahale.

HOIA tooteid iseloomustab, et nad on:

- Toodetud keskkonda säästvalt

- Testitud vaid inimeste peal

- Aroomiteraapilised

- Käsitsi valmistatud

- 100% looduslikud

- 99% vegan

Kasutades sooduskoodi katsejänes, saad kõik tooted 10% soodsamalt!

Kuus naist proovisid HOIA erinevaid tooteid ja kirjutasid, mis mõtteid need tekitasid.

Sügavhooldav kätevaht

Kätevaht sisaldab rikkalikult taimseid rasvu ja õlisid, mis on vahustatud kergeks sufleetaoliseks kätepalsamiks. Kätevaht sisaldab rikkalikult rafineerimata sheavõid ja kakaovõid, mis parandavad kapillaarset vereringet, niisutavad ja toidavad nahka sügavuti, muudavad käed pehmeks ja siidiseks. Kätevahus sisalduv kookosrasv on antibakteriaalsete omadustega ja leevendab erinevaid nahaprobleeme. Argaaniaõli aitab nahka kaitsta keskkonna kahjulike mõjude eest, parandab naha tekstuuri, aitab säilitada naha niiskustasakaalu, soodustab küünte kasvu ja pehmendab küünte ümbruses olevat nahka. Kätevaht sisaldab ka Saaremaal toodetud tudra- ja kanepiõli, mis toidab nahka asendamatute rasvhapetega; sidruneukalüpti eeterlikku õli, millel on antibakteriaalne toime; ja neroli õli, mis soodustab naharakkude uuenemist. Kätevahus sisalduv Aloe vera ekstrakt aitab hoida naha tervena, soodustab kollageeni teket, ravib põletusi ja hoiab ära kortsude tekke. Erinevalt kätekreemidest ei sisalda kätevaht vett, mistõttu sobib see ideaalselt kätehooldusvahendiks talvel. Kätevaht koosneb 100% taimsetest koostisosadest ja sobib veganitele.

HOIA kätevahu puhul teenib minu esimese plusspunkti just välimus. Potsik on pisike, armas ning sobib suurepäraselt käekotti suskamiseks. Kuna lendan üsna tihti ja lennukisse minnes saab käsipagasisse pista vaid kuni 100 milliliitri suuruseid potsikuid, kvalifitseerub HOIA kätevaht suurepäraselt.

Kätevahu hea välimuse all ei pea ma loomulikult silmas ainult potsikut. Ka vaht ise näeb põnev välja – nagu see oleks vahukoor või midagi sellelaadset.

Aga lõhn… see toob minuni hetkega mälestused. Meenub lapsepõlv ja selle aja vanniskäigud. Ma ei tea, mis see oli, aga midagi lõhnas toona täpipealt samamoodi. Oli see seep? Või šampoon? Midagi muud? Nostalgiamõttes kasutaksin seda hea meelega edaspidigi.

Esimesel korral vahtu kätele määrides tegin aga vea: haarasin potsikust liiga suure koguse ning hakkasin agaralt hõõruma. Kuidagi ei tahtnud korralikult imenduda. Segadusse sattunult avasin HOIA kodulehe ning selgus, et vahtu tuleb kätele panna ülivähe – siis imendub see kiiresti ja käed jäävad ülipehmed. Doseerida tuleb seda kolm korda vähem kui tavalist kreemi, sest see ei sisalda vett. Järelikult jätkub vahtu päris tükiks ajaks.

Enamikel kordadel olen määrinud vahtu kätele vahetult enne magamaminekut. Siis on sel aega imenduda terve öö ja käed jäävad veelgi pehmemad! On tunda, et niisutavate koostisainetega siin koonerdatud ei ole! Toote saad tellida SIIT!

Kehakoorija Kohvimünt

Ergutav looduslik kohvikoorija puhastab, toniseerib ja masseerib nahka, eemaldab surnud naharakud ja parandab vereringet, leevendab psoriaasi ja dermatiiti. Sisaldab rikkalikult sheavõid ja kookosrasva, mis jätavad naha pehmeks ja siidiseks. Jahvatatud kohvioad aitavad võidelda tselluliidi vastu, väljutada vett ja jääkaineid. Piparmünt värskendab, ergutab ja tõstab tuju.

Olen suur kohviarmastaja ja sellest tulenevalt ongi kohvikoorijad minu lemmikud. Varasemalt olen seda puruna kasutanud, kuid nüüd, kui nägin, et HOIA toode sisaldab ka piparmünti, olin müüdud. Piparmünt on minu teine suur lemmik.

Kohvikoorija tekstuur on võrdlemisi kõva ning see tõepoolest meenutab tavalist kohvi. Hõõrusin duši all selle naha sisse ning tulemus oli meeldivalt siidine ja pehme. Kindlasti minu uus lemmiktoode.

Ja muide – üks põnev detail. Lugesin, et sel on tänu piparmündile nahka jahutav toime, nii ma siis mõtlesingi, kuidas ta sooja duši all toimib. Tõepoolest tundsin ühel ajal nii sooja kui ka külma, mis oli väga põnev kogemus! Toote saad tellida SIIT!

Värskendav kehakoorija (sidrunhein)

HOIA homespa kehakoorijad on loodud selleks, et saaksid spa-kogemuse iseenda kodus – see väljendub kehakoorija kasutamisel vallanduvast aroomiperaapiast, koorimisel tekkivast nauditavast suhkrumassaažist, imepehmest ja siidiselt siledast nahast ning pärast kasutamist on sul tõepoolest tunne, nagu väljusid hetk tagasi spa-st.

Kuna mul on kehakoorijatega tihti ebameeldiv kogemus, et nad hakkavad kipitama, siis olin ka HOIA kehavahu osas pelglik. Pole kuigi tore, kui pärast pesu igalt poolt sügeleb. Niisiis tegin duši all naha niiskeks ning hakkasin ringjate liigutustega oma keha koorima. Tekkis väga mõnus ja joovastav enesetunne – nagu oleksin spaas. Mingist kipitamisest, mida kartsin, polnud märkigi.

Mul on üldiselt üsna kuiv nahk ning seega sobis see koorija mulle ideaalselt. Pärast koorimist kreemitada pole vaja, tunnen nagu mul oleks beebinahk!

Pärast duši alt tulekut uuris mees, kas olen hankinud uue dušigeeli. Toote saad tellida SIIT!

Noorendav näoseerum

Noorendav näoseerum on 100% looduslik ning selle baasõliks on värske orgaaniline argaaniaõli Marokost. Näoseerum on kiiresti imenduv rikkaliku koostisega näoõli, mis on erakordselt suure E-vitamiini sisaldusega. Seerum silub kortse, pidurdab vananemist, parandab naha tekstuuri, toonust, elastsust ja jumet, pinguldab nahka ja aitab säilitada naha niiskusetasakaalu, uuendab naharakke, kaitseb vabade radikaalide ja keskkonna kahjulike mõjude eest, parandab tuhmi ja elutu naha väljanägemist, leevendab päikesepõletust. Vaarikseemneõli omab kerget päikesekaitset, tagab tervisliku ja särava jume ja sisaldab rikkalikult karotenoide. Neroliõli on rahustava toimega, pinguldab nahka ja aitab taastada uute naharakkude tekkimist.

Esimese asjana tooksin välja selle, et näoseerumi pakend on väga armas ja tagasihoidlik, kuid teisalt stiilne ja väljapeetud.

Seerumi enda puhul meeldib mulle pipetilahendus. Seda on lihtne manustada ning vedelik ei voola mööda ilma laiali. Kandsin seerumit õhtul peale ja lasin öö jooksul toimida ning nahk tundus hommikul tõesti rohkem pingul. Kuna mul on väga kuiv näonahk, on see noorendav näoseerum lihtsalt taevalik. Õli imendub väga hästi ning nahk ei jää õline. Mis peamine: see ei tekita punne ega ummista poore!

Kes aga otsivad peoleminekuks meigile mingit aluskreemi või õli, neile ma seda ei soovita – sellisel puhul võib küll tulemus olla sutsuke õline.

Siiamaani olen noorendavat näoseerumit kasutanud vaid nädalajagu, kuid ootan põnevusega, milline on pikaajaline toime. Toote saad tellida SIIT!

Hooldav huulepalsam

Huulepalsam sisaldab rafineerimata sheavõid, kakaovõid, loodusliku päikesekaitsega vaarikaseemne õli, huuli kaitsvat mesilasvaha, imelist argaaniaõli ja värskendavat piparmündi eeterlikku õli. Huulepalsam hooldab ja niisutab huuli sügavuti, muudab need siidiselt siledaks ja pehmeks, ei tekita pidevat vajadust huultele midagi määrida. Toode sobib nii meestele, lastele kui naistele.

Ma pole kuigi tihti näinud huulepalsameid, mis ühtaegu sobiksid nii meestele, naistele kui ka lastele, aga HOIA huulepalsam on just selline. Eks tavaliselt jääb asi meeste jaoks ju lõhna taha – kui ikka huulepalsam lõhnab nagu roosikimp, siis ei taha nad seda kasutada. Aga selle huulepalsami lõhn on väga värske ja mentooline.

Tavaliselt olen kasutanud huulepalsamit ning pärast seda mõne aja pärast huuleläiget. Nüüd aga ei pea seda tegema, sest HOIA huulepalsam paneb huuled meeldivalt ja loomulikult õhetama. Täpselt piisavas koguses, et mees ei peaks kartma, et keegi eeldab huulte värvimist. Eelpool väljatoodu plussiks on ka see, et ta püsib üsna kaua peal. Iga huulepalsam sellega hakkama ei saa!

Huulepalsamil tundub olevat ka meeldiv ravitoime: külma ilmaga hakkasid huuled lõhenema, kuid palsam kaotas selle mure õige kiiresti. Toote saad tellida SIIT!

Orgaaniline Roosivesi

Roosivesi niisutab, värskendab, toniseerib, tugevdab ja pehmendab nahka, aitab siluda kortse, ühtlustada jumet ja uuendada naharakke. Roosivesi sobib kõikidele nahatüüpidele, ka kuivale, küpsele ja tundlikule nahale. Aitab säilitada naha PH taset, rahustab põletikulist ja põlenud nahka ja leevendab ka aknet. Roosivesi sobib ka tundlikele inimestele, rasedatele ja lastele.

Mul on tööl veidi pingelisem periood ning seetõttu vajan kiiret ja efektiivset viisi, kuidas lõõgastuda. Just sel hetkel tuli mu ellu Roosivesi. Lugesin HOIA kodulehelt, et see sobib ideaalselt lõõgastumiseks. Nii ma siis panin roosivett õhtul vannivette ning vedelesin ja nautisin. Oi, kui hea oli! Lisaks tupsutasin roosivett näole ning läksin hommikumantlis voodisse raamatut lugema. Pärast sellist mõnusat õhtut läksin küll värskelt tööle!

Samuti kasutan seda nüüd lõhnaõli asemel – lasen seda enne tööd juustesse, näkku ja natuke randmetele. Ülimõnus looduslik ja kerge lõhnavesi. Mul endal küll lapsi ei ole, kuid plaanin kinkida roosivee jõuludeks õetütrele. Olen kuulnud, et ta nuiab poes olles endale täitsa oma lastelõhna, kuid need kipuvad ju olema sünteetilisi aineid täis. Ma arvan, et ta jääb sellega väga rahule. On ju pudelikesele isegi peale kirjutatud, et see on Printsesside Roosivesi. Toote saad tellida SIIT!

Kasutades sooduskoodi katsejänes, saad kõik tooted 10% soodsamalt! Vaata lisainfot kodulehelt!