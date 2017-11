Räägitakse, et raha eest armastust osta ei saa. Ilmselt mitte, aga näitlejat, kes teeskleb, et on sinu lähedane, saab Jaapanis kalli raha eest üürida küll. Raha eest saab tellida nii sõbra, sugulase, kolleegi või isegi pisarais leinaja oma matustele, kirjutab The Atlantic. Leping ei pruugi olla vaid ühekordseks sündmuseks, mõni klient soovib end näitlejaga siduda pikkadeks aastateks või kogu eluks... Firmas Family Romance töötab 800 näitlejat, nende hulgas, muide, ka lapsed ja eakad. Ettevõte kuulutab uhkusega, et suudab pakkuda „lähedasi“ igaks elujuhtumiks. Ka terveks eluks. Firma omanik Ishii Yuichi usub, et Family Romance aitab inimesi, kes on kellegi kalli inimese kaotanud või kelle elus valitseb suhete osas puudulikkus. Ühiskonnas, kus inimesed järjest rohkem üksteisest eemalduvad, usub ärimees Yuichi, et à la carte suhted saavad lähitulevikus kindlasti päris normaalseteks.

Yuichi alustas oma näitlemisäri, kui aitas hädast välja sõbranna, kes oli üksikema. Naise poeg soovis astuda mainekasse erakooli, kuid seal nõuti, et tal peab isa olema. Yuichi tuli direktori jutule, teeseldes poisi isa. Paraku see etendus ei õnnestunud, kuid andis Yuichile idee edasiseks.

Nüüd on Yuichi lisaks oma firma juhtimisele ka ühe teise naisega ärisuhtes. Nimelt kiusati naise 12-aastast tütart, ka temal polnud isa. Naine palkas Yuichi ja mees tutvustas lapsele ennast kui tema bioloogilist isa. Sellest on nüüd kaheksa aastat ning näitemäng kestab edasi. Kui neiu ema tütrele tõde ei avalda, jääb Yuichi temaga igavesti seotuks. Ta eeldab, et peab kunagi käima tütarlapse pulmas, saama „vanaisaks“ ja nii edasi. Raha eest, muidugi. Yuichil päris oma lapsi pole, õige isa kuvandit õppis ta filme vaadates ning ta uuris tüdruku emalt, millist isa ta lapsele tahab. Yuichi käitub nagu tavaline naisest lahus isa, kes viib tüdruku nädalavahetuseti jäätist sööma või lõbustusparki, kord kuus poodidesse ostlema. Ema keelas tal lepingus lapsega kurjustamise ära, seega on ta oma võltstütrega alati kannatlik ja leebe. Oma tõelist mina ei näita ta tüdrukule iialgi, see teeks tema sõnul asja liiga keeruliseks. Tüdruk armastab teda kui oma isa, selles on ta kindel. Tema oma valetütart ei armasta. Kui nende kohtumine saab läbi, on ta pisut kurb küll. Vahel on tütar lahkumise hetkel nutnud. „Nendel momentidel on mul tõesti kahju, et pean teesklema - tunnen ennast ikka väga süüdi,“ tunnistab mees, kes suurema osa ajast peab oma tegevust siiski äriks. „Vahel on hetki... Tööpäev on läbi, tulen koju, istun ja vaatan telekat. Siis mõtlen: „Nüüd ja praegu, kas ma olen mina ise või olen näitleja?“ See on kõigil näitlejatel väga tavaline hirm“