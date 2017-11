20. novembril jõuab muusikalegend Prince`i 1987. aasta suurejooneline kontsertfilm „Sign o’ the Times“ digitaalselt taastatuna Eesti kinodesse, mis toob ekraanidele ameerika laulja ja laulukirjutaja kogu maailma lavasid vallutanud erakordse ande ning karisma.

„Sign o’ the Times” on kontsert, mis on kord juba muusikaajalugu teinud, kuid naaseb nüüd 30 aastat hiljem taastatud pildi ja heliga taas kinodesse.

“Film toob ekraanidele Prince’i geeniuse surematuse ja revolutsioonilisuse oma täies eheduses,” lausus Forum Cinemas programmispetsialist Henryk Johan Novod.