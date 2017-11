Vähemalt 70 meelelahutustöötajat, kes on tegutsenud Tallink Silja laevadel, pole saanud laevafirmalt kokkulepitud tasu. Tegu on esinejate ja lavatöölistega, kes töötasid laevadel Rootsi allhankija kaudu, ning laevafirma teatas, et nemad pole probleemist varem teadlikud olnud.

Ainuüksi 2016. aasta eest on töötajatel jäänud saamata umbes 195 000 eurot. Allhankijaks oli Event Cruises nime kandev firma, mille juhtkonnal on Dagens Nyheteri andmetel olnud ka varem pankrotte ja muid probleeme, teatas ERRi uudisportaal.

Koostöö allhankija ja Tallink Silja vahel kestis käesoleva aasta aprillini. Rootsi ajalehe andmetel oli Tallink Silja juhtkond saanud kaebusi maksmata töötasu teemal aga juba aastal 2013.

"Tallink Siljal on juhtunu pärast kahju. Koostöö Event Cruises'iga lõppes kohe, kui asi välja tuli. Loomulikult ei saa me võtta vastutust teise ettevõtte tegevuse eest," rääkis Tallink Silja Rootsi-poolne tegevjuht Marcus Risberg.

Event Cruises teemat kommenteerida ei soovinud. Soome ja Rootsi vahelise laevaliiklusega tegeleva Tallink Silja omanikuks on Eesti laevanduskontsern Tallink Grupp.