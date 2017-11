Vormelisõitja Marko Asmer vedas kõiki uue suhtega ninapidi

Endine autovõidusõitja Marko Asmer, kes tänavu juulis lahutas enda kolm aastat kestnud abielu Gerli Asmerist, teatas kuu alguses, et on leidnud endale uue kauni silmarõõmu.

9. novembril teavitas Marko Asmer, et nad on neiuga teineteist leidnud ning määras enda Facebooki suhtestaatuseks "suhtes".

Täna selgus aga, et neiu ei tea suhtest midagi ja on toimunust üllatunud. Väidetavalt tegi võidusõitja lihtsalt nalja, teadmata, et tema uuendatud staatus muutub Facebookis kõigile nähtavaks.

Praeguseks on Marko neiu nime enda lehelt eemaldanud.