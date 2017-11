Just taoline vahetu emotsioon valdas teleajakirjanik Karmel Einerit peale Eesti-Läti koostööfilmi "Svingerid" esilinastust 8. novembril. Nimelt toimus pärast filmi esilinastust sealsamas, Mustamäe Apollo lounge-alal muhe ja meeleolukas koosviibimine, kus sai omavahel nähtu üle muljetada.

Karmel Eikner kinnitab: "Näitlejatar Elina Reinold üllatas mind sellise komöödiameistrina, et püha müristus! Ja olgem ausad, nii koledat pesu nagu temal sells filmis seljas oli, pole ma oma elus kunagi näinud! Tubli saavutus, Elina!"

Karmel: Meelelahutusliku õhtuna täiesti okei. Väga julge teema valik. Eriti meeldised mulle kahe paari kohtumisõhtud. Tegu oli naljadegaga, millest igaüks aru saab. Ühesõnaga, kui teil staažika abielupaarina kodus igav hakkab, siis võtke kampa teine staažikas abielupaar ja vaadake, mis juhtuma hakkab. Just seda filmis ka tehti ja see oli päris põnev.

Kui te veel ei tea või olete jõudnud juba unustada, mis imeloom see „Svingerid“ on, siis tegu on pikantse suhtekomöödiaga, kus löövad kaasa sellised Eesti tippnäitlejad nagu Jan Uuspõld, Elina Reinold, Ago Anderson, Elina Purde, Jekaterina Novosjolova, Sten Karpov ja Ivo Uukkivi.