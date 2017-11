Kui oled mures, et mõni liigne kilo võib saada takistuseks, mistõttu pead uuest kleidist loobuma, siis on viimane aeg end käsile võtta!

Oluline on, et sa ei tarbi neid lihtsalt pärast kuut õhtul. Kõige parem oleks tarbida süsivesikuid hommikul ja lõunal, sest siis on sul piisavalt energiat, et olla aktiivne. Samas jääb ka aega nende kulutamiseks.

Rohkem valku

Söö rohkem kala, kana, mune, pähkleid. Valgurikas toit hoiab su kõhu pikemalt täis ja aitab võidelda isudega.

Jälgi restorani portsjoneid

Jõulud on aeg, mil inimesed kipuvad sageli ka väljas einestama. Siiski tuleks kontrollida kaloreid ja portsjonit. Vali madalakalorilised toidud. Kui kindlasti pead tellima magustoitu, siis jaga seda sõbraga.

Pea alkoholiga piiri

Alkohol on oht, mis võib igal pühal rikkuda dieedi ja sellega juba saavutatud tulemused. Kui sa ei saa sellest täielikult loobuda, siis proovi vähendada kogust. Luba klaas veini vaid ülepäeviti.

Leia tasakaal, kuid ära keela

Selle asemel, et endale magusat, rämpstoitu või karastusjooke keelata - proovi neid tarbida tasakaalukalt. See aitab vähendada tarbitud kaloreid, kuid sa ei tunne end survestatuna.

Maga piisavalt