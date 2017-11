Noortesarjast „Kõmutüdruk" tuntud Ed Westwicki süüdistab vägistamises juba kaks naist.

Hiljuti kirjutas Kristina Coheni nimeline näitlejatar Facebookis, et Westwick (30) vägistas ta kolm aastat tagasi oma korteris. „Ärkasin äkki selle peale, et Ed oli mu otsas ja tema sõrmed tungisid mu kehasse,“ kirjutab Cohen (27). „Rabelesin vastu, aga ta krabas mul näost, raputas mind, ütles, et tahab mind k****da. Olin hirmust halvatud. Ma ei suutnud midagi öelda, ei suutnud liigutada. Ta hoidis mind kinni ja vägistas mu.“

Neiu ei julgenud vägistamisest politseisse teatada, sest Westwick oli ähvardanud tema ja ta näitlejakarjääri hävitada. „Kõmutüdruku" täht väitis Kristina postituse peale, et ei tunnegi teda, ja kinnitas, et pole eales ühtki naist vägistanud.

Kuid nüüd on ajakirja People teatel välja ilmunud teinegi süüdistaja, endine näitlejatar Aurélie Wynn. Artistinime Aurelie Marie Cao all tegutsenud naine väidab, et Westwick vägistas ta 2014. aasta juulis oma üürikodus. „Ütlesin ei, aga ta lükkas mu näoli maha ja ma olin tema raskuse all võimetu," kirjutas Wynn Facebookis. „Mul oli seljas ujumistrikoo, mille ta lõhki rebis. Olin täiesti šokis."

Wynni rääkis juhtunust enda sõnul oma toonasele kallimale, „Glee" tähele Mark Sallingule. Ent Salling, kes on praegu kohtu all süüdistatuna lapsporno omamises, süüdistanud vägistamises Wynni ennast ja jätnud ta maha. Sõbrad soovitanud Wynnil juhtunust vaikida.