Täna lõppes võitlus Süüria Abu Kamali linna pärast. Selle vallutasid Süüria valitsusväed, keda abistasid venelased. Nüüd, kus ISIS on kaotanud kõik olulisemad punktid Süürias, mis saab terroriorganisatsioonist edasi ning veelgi enam - mis saab Süüriast, mis praegu on jagatud kurdi liitlasvägede ja president Assadile lojaalsete vägede vahel? Abu Kamal on terroristidele järjekordne suur kaotus, sest linna ümbritsevaid alasid on õnnistatud naftaga, kirjutab Bloomberg. See piirkond oli ISISe üks peamisi sissetulekuallikaid, nii et kaotatud pole mitte ainult kontroll ühe suurlinna üle, vaid tõenäoliselt on edasine tegevus raskendatud rahalises mõttes. Lahingu Abu Kamalis võitis Süüria president Bashar al-Assad, kelle lojaalsed väed linna vallutasid. Seda Vene vägede abiga. Nüüd on diktaatorliku presidendi käpa all suurem osa Süüria tähtsamaid linnu.

Ülejäänud alad, peamiselt Süüria põhjaosas, on al-Assadi vastaste, SDF-i ehk Süüria Demokraatlike Vägede (ingl. k. Syrian Democratic Forces - toim.) kontrolli all. Nende lahingutegevust toetas USA ning peamiselt on võitlejad SDF-is kurdi päritolu ja Süüria mässulised. Nende vägede käes olevatel aladel üritatavad SDF ja kohalikud isegi üles ehitada midagi valitsuse, avaliku korra ja infrastruktuuri sarnast. ISISel pole Süürias enam suurt midagi alles.

Kuid ehkki ISIS oli kahe eri sõjaväe ühine vaenlane, on kurdid ja Süüria valitsusväed vaenujalal ka omavahel. Kuigi aktiivse lahingutegevuse ajal võis täheldada, et ühine vastane distsiplineeris mõlemaid nii palju, et hoiti üksteise teelt kõrvale ning välditi omavahelisi konflikte - isegi nii palju, et sõdurid, kes sattusid kummalegi poole Eufrati jõge, suhtusid üksteisesse stoilise ükskõiksusega - on nüüd õhus küsimus: mis edasi?