Kõige kõrgem punktisumma ühe saate kohta (kohtunikelt) on 44 ning see number on välja jagatud tervelt kolmel korral Martale, Danielile ja Valterile. Kui esimesed kaks suutsid tänu sellele ka saatevõidu enda kätte napsata, siis Valteri jaoks jäi 44 punktist väheseks, sest kaasvõistlejate abiga noppis võidu tol korral tema nina eest hoopiski Hele.

Juba kuuendat hooaega Eesti televaatajaid rõõmustanud saatel „Su nägu kõlab tuttavalt“ on seljataga tervelt kuus episoodi. Nüüd on ideaalne aeg teha viimane hingetõmme enne lõpuspurti ning vaadelda erinevaid huvipakkuvaid numbreid.

Kui juurde arvestada ka teiste osalejate poolthääled, kogus hooaja seni suurima saagi Marta. Nimelt oli tema 6. saate lõppsummaks tervelt 59 punkti ( Florence Foster Jenkins – „Queen of the Night“ ).

Seni on kõige kehvemaks tulemuseks jäänud Valteri 4. saate sooritus (Gloria Gaynor – „I Will Survive“), mis kogus kohtunikelt vaid 18 punkti ning mees ei leidnud leevendust ka kaaslastelt. Daniel oleks eelmises saates (kus ta kehastas bändi The Darkness solisti, lauluks „I Believe in a Thing Called Love“) peaaegu sama arvuga leppima, ent tema õnneks jagasid kaasvõitlejad talle paar lisapunkti, jätte ta lõppsummaks 21.

Enim võite on seni noppinud Marta ja Daniel. Mõlema kontol on 2 saatevõitu, Marta jõudis kõrgeimale poodiumikohale 2. saates ( Etta James – „At Last“) ja 6. saates, Daniel aga võidutses 4. episoodis (Julie Andrews – „Hills are Alive“) ja 5. episoodis (Slavko Kalezic – „Space“).

Kuigi kellegi sulaselget eelistamist kohtunike poolt märgata ei ole, saame punktisummade keskmise järgi otsustada, et nii Olav Osolini kui ka Andrus Vaariku lemmikuks on Valter, Tanja on seni alateadlikult pöialt hoidnud aga Danielile (mõlemad mehed on eelnimetatud kohtunikelt saanud keskmiselt 9 punkti saate kohta). Külaliskohtuniku toolis istunuile on seni enim meeltmööda olnud Marta (tema keskmiseks punktisummaks on 8,83).

Andrus Vaariku „vihatuimaks“ osavõtjaks on Andres, kellele ta on jaganud vaid 5,53 punkti saate kohta. Tanja (ja kollektiivselt ka kõik külaliskohtunikud) suhtuvad külmalt Berti (vastavalt 6 ja 6,5 punkti), Olav Osolin aga kellelegi liiga ei tee, jagades punkte niivõrd stabiilselt, et mitte ükski osalejatest ei peaks tundma, et talle liiga tehakse (Osolini poolt antud madalaimaks keskmiseks on 6,83 punkti, mille vääriliseks on saanud nii Daniel, Hele kui Elina.

Kõige kärmem kohtunik oli kaks korda külalistoolil istunud Mart Juur, kes tühja juttu ei ajanud ning jagas mõlemal korral, nii 3. kui ka 5. saates punktid välja vähem kui minutiga – esimesel korral kulus 53,65 sekundit, teisel aga pisut kauem, 59,77 sekundit.