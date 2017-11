Manona Paris: Jumal hoidku, ma pole ammu juba kinos nii palju naernud! Krister Paris: Kas tõesti on suudetud Eesti film tuua välja sellest surnud looma mängimisest!?

Just taolised vahetud emotsioonid valdasid ajakirjanikepaari Krister ja Manona Parist peale Eesti-Läti koostööfilmi "Svingerid" esilinastust 8. novembril. Nimelt toimus pärast filmi esilinastust sealsamas, Mustamäe Apollo lounge-alal muhe ja meeleolukas koosviibimine, kus sai omavahel nähtu üle muljetada.

Manona: Minul tekkis filmi vaadates küsimus Jan Uuspõllule. Kelle võttis ta eeskujuks kehastades universumi direktorit? See oli väga ehe. Tal pidi olema konkreetne visioon. Ja mull on tunne, et ma tean seda inimest otsapidi...