Eelmise aasta mais tutvustatud eelnõu, mis keelustaks rea esemeid ja aineid, mida õpilane ei või kooli kaasa võtta ja mille avastamisel saaks kool need ise hoiule võtta, pole valitsusse ega riigikokku arutamisele jõudnud.

Tõsi, samasisulise eelnõu esitas parlamendile hiljuti Reformierakond, kuid seda ootab ees tõenäoliselt mahahääletamine, sest valitsus ootab, millal läbib kooskõlastuse haridusministeeriumi algne eelnõu, edastab ERRi uudisportaal.

Üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets ütles, et siseministeerium ja justiitsministeerium leidsid haridusministeeriumi esialgsest eelnõust mitmeid kitsaskohti, mistõttu käib siiani vaidlus, kust jookseb mõistlikkuse piir.

"Oleme intensiivselt ja pikka aega sise- ja justiitsministeeriumiga lahendusvariante arutanud. Kõik saavad aru, et õpetajatel peavad olema õigused, aga küsimus on, kus on mõistlik piir," selgitas Laidmets.