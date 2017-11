H&Mil on hea meel teatada, et 2017. aasta pühadekampaania tähtedeks on Nicki Minaj, Jesse Williams ja John Turturro. Klipi režissööriks on Johan Renck ja see pajatab lugu paralleelsest fantaasiamaailmast, mis on täis unustamatuid tegelasi ning universaalset üksteisest hoolimise sõnumit.

Moderne muinasjutt keerleb ümber kangelasliku väikese tüdruku, kes leiab üles jõuluvana kurja venna ja päästab pühad tema isekuse eest. Nicki Minaj kehastab nii tüdruku ema kui ka imeliselt tarka haldjat. Jesse Williams mängib tüdruku isa ja nobedat haldjat. John Turturro esituses näeme aga nii jõuluvana kui tema kurja venda.

,,Ma armastan filmi jõustavat sõnumit. Mulle meeldib jälgida, kuidas väikesest tüdrukust sirgub kangelane, kes tegelikult elab meis kõigis. Pühadehooajal on alati õhus veidikene maagiat,” tõdeb Nicki Minaj.