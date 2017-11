Mehhatroonika = meha(anika) + (elek)troon(ika) + (informaat)ika on mehaanika, elektroonika ja arvuti koostoime. Mehhatroonik ei ole ühe kitsa valdkonna spetsialist, vaid tunneb nii mehaanikat, elektroonikat kui ka infotehnoloogiat.

Mehhatrooniku peamine tööülesanne on seadmete, süsteemide ja alamsüsteemide koostamine, kasutamine ja testimine. Töö on eelkõige seotud automaatmasinate ja -seadmetega. Süsteeme häälestades tuleb kasutada sobivaid kontroll- ja mõõtevahendeid.

Tehnoloogiapõhises tootearenduses on mehhatroonik väga vajalik, sest tema abiga valmivad tehnikaseadmed (näiteks robotid), nüüdisaegsed meditsiiniseadmed ja isetoimetavad kodumasinad.

Mehhatroonik töötab eelkõige metalli-, masina- ja aparaaditööstuses ning tal on kõik eeldused edukaks karjääriks just kiirelt arenevates, uutele lahendustele orienteeritud ja paindlikes firmades, nagu näiteks AS Sangar, OÜ Marepleks või OÜ Kohila Vineer – viimane neist on ka praegu töötukassa kaudu mehhatroonikut otsimas.

Selle töö tegemiseks peab üldjuhul sooritama kutseeksami. Töötamiseks vajalikud pädevused on kirjeldatud mehhatrooniku kutsestandardis. Vajalik on erialane kutse- või kõrgharidus, mida saab omandada Võrus, Narvas, Tartus ja Tallinnas.

Näiteks Tallinna Tööstushariduskeskuses saab valikõpingutena õppida metallitöötlemispinke ja nende mehaanikat, tööstusrobotite paigaldust, häälestust ja käitumist, hooneautomaatikat.

Kasutatud materjal: Rajaleidja ametite andmebaas ja Tallinna Tööstushariduskeskuse koduleht.