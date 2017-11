„Täiendavateks kaitseinvesteeringuteks on järgmisel kolmel aastal jätkuvalt kavandatud 60 miljonit eurot,“ ütles rahandusminister Toomas Tõniste, rõhutades, et kaitseinvesteeringud kasvavad, mitte ei kahane, nagu on väidetud.

„Eelmisel aastal leppis uus koalitsioon IRLi ettepanekul kokku strateegiliste investeeringute raames suunata 3 aasta jooksul täiendavad 60 miljonit eurot kaitsevõimekuse tõstmisesse ja see kokkulepe on jõus. Muutub lisanduvate investeeringute jaotus aastate vahel, aga summa ei sõltu liidetavate järjekorrast,“ lisas ta.

„IRL on alati seisnud riigikaitsekulutuste tõstmise eest ja seisab kindlalt edaspidi. Just IRL-i ja Mart Laari eestvedamisel tõsteti kaitsekulud tasemele 2% SKP-st ning 2015 a. riigikogu valimiste järel jõudsime koalitsiooni tehes kokkuleppele, et liitlastega seonduvad kulud lisanduvad täiendavalt 2%-le. Täiendavate kaitseinvesteeringute programm on selle poliitika loogiline jätk,“ rõhutas rahandusminister.

„Seega lükkan kategooriliselt ümber väärinfo info, justkui kaitsekulutusi vähendataks 10 mln euro võrra,“ lõpetas Tõniste.