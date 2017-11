Karjääriratas annab hea võimaluse koguda kokku oluline info enda kohta. Ratast saate kasutada karjäärivalikute väljaselgitamiseks, nende hindamiseks ja eesmärkide püstitamiseks. Ratas hõlmab kaheksat olulist valdkonda teie elus. Mõelge, millist infot te ratta erinevatesse sektoritesse tahate paigutada.

Neli alumist osa – oskused, huvid, väärtushinnangud ja isikuomadused – näitavad, milline inimene te olete, millega meelsasti tegelete ja millistest põhimõtetest lähtute. Hariduse sektorisse saate kirja panna enda läbitud õpingud (koolis, kursustel ja iseseisvalt õpitu), töö- ja elukogemuste alla nii töökohad kui erinevatest tegevustest saadud peamised kogemused. Oluliste inimeste osas (pereliikmed, sõbrad, töökaaslased) mõelge läbi, kes on teid karjäärivalikutel toetanud ja kes võiksid seda ka edaspidi teha. Karjäärivõimaluste sektorisse saate märkida enda soovid valitavate töökohtade või töötamise valdkondade kohta.

Siin esitatud ratta osad on ühesuurused. Erinevad inimesed võivad mõnda tegurit rohkem rõhutada. Iga inimene saab koostada sellise rattamustri, mis kajastab just tema olukorda. Üks inimene võib haridustausta hinnata väga kõrgelt ja seda eriliselt rõhutada, samas teine võib välja tuua kõige olulisemana just oma töökogemusi. Sellisele paindlikkusele viitamiseks on karjäärirattas kasutatud katkendlikku joont, seetõttu saate enda sektorid kujundada just selliseks kui teile vajalik tundub.

Allikas: Norman Amundson „Karjääriteed“