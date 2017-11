Tallinna digitaalvaldkonna tippkohtumisel tekitas kahtlemata palju elevust Prantsusmaa president Emmanuel Macron, kes jalutas presidendi pakutud õhtusöögilt Kadriorus koos Luksemburgi peaministriga kesklinna. Ka hommikul läks ta hotellist Kultuurikatlasse läbi vanalinna jala. Kuigi sellised otsused tulid korraldusmeeskonnale teinekord väikse üllatusena, oli kõik mõistagi kontrolli all, sest president Macron liikus oma protokolliülema juhatusel ja turvameeskonna valvsa silma all. President Macroni protokolliülem on nimelt endine Prantsusmaa suursaadik Eestis Frederic Billet, kes räägib muuseas väga hästi ka eesti keelt.

Tšehhi aseminister saabus väikelennukil

Tšehhi tööstuse ja kaubanduse aseminister Vladimir Bärtl saabus Tallinna neljakohalise väikelennukiga seda ise juhtides. (Tšehhi saatkond/ZU Tallinn)

Juulikuus toimunud ELi konkurentsivõime ja telekommunikatsiooni ministrite kohtumisele Tallinna neljakohalise väikelennukiga, et tutvustada oma riigi lennundustööstust. Tšehhi väikelennukite tootja Zlín Aircraft lootis sellega tutvustada oma toodangut Eesti publikule, kuid paraku teadsid sellele tähelepanu pöörata vaid Tšehhi ajakirjanikud. Piloodiks oli reisile kaasa võetud ka üks Tšehhimaal tuntud vigurlendur, kuid suure osa teekonnast juhtis lennukit aseminister ise. Aseministriga oli kaasas ka temaga sama nime kandev isa, mis tekitas pisut segadust, kumb meestest on delegatsiooni juht ja kumb mitte.

Tartu lennuväli oli varuks valmis

Tallinna lennujaama remonditööde tõttu suleti enamikul öödest lennurada pool tundi pärast südaööd. Juuli alguses, kui Euroopas valitsenud suurte äikesetormide tõttu lennud hilinesid, oli Eesti eesistumise logistikameeskonnal igaks juhuks valmis kaks väikebussi Tartus, et seal maanduvaid delegatsioone Tallinna toimetada, kuid lennukid maandusid siiski õnnelikult Tallinnas.

Mis sorti muld? Eesti harilik!

(Annika Haas (EU2017EE))

Eesti eesistumise digitiim pidas Kultuurikatlas üleval e-Estonia showroom'i, kus olid väljas erinevad Eestis loodud nutikad tehnoloogiad ja digilahendused. „Tutvustasin parasjagu grupile huvilistele Click&Grow uudset taimekambri-lahendust, kui sisse astus üks mullakonverentsi osaleja, pani näpu taimepotti, ning uuris: „What kind of soil is it?“ (Mis sorti muld see on?). Meie eesistumise idee on näidata, kuidas digitaalsed lahendused ja loodus saavad käsikäes tegutseda, samas tuleb tunnistada, et tol hetkel olin niivõrd digitaalse valdkonna lainel, et ainus vastus, mis pähe tuli, oli: „Estonian regular!“. Nalja oli samas kõigil.“

Pakiroboti kommid said kiiresti otsa

Kultuurikatla üheks tõmbenumbriks sai pakirobot, kes jagas kõigile Eesti vabariigi 100 sünnipäevaks toodetud Kalevi martsipanikomme. Juba esimeste ürituste jooksul sai robot hüüdnimeks Nunnu. Pakiroboti funktsioneerimise põhimõtted ja kasutusvõimalused tekitasid ministrites elavat arutelu, mis päädis enamasti sellega, et Nunnu kutsuti ka tehtavale ühisfotole. Roboti pakutavad kommid osutusid aga niivõrd populaarseks, et neid tuli juba pärast juulit juurde tellida. Kõige tihedamal tööpäeval jagas Nunnu 13,5 kilogrammi komme.

(Arno Mikkor (EU2017EE))

„Kõik-on-muutunud“-olukord

Sideisikud, kes olid määratud delegatsioonide igapäevaseid küsimusi ja erisoove lahendama, said küll vett ja vilet, kuid pigem nautisid seda. „Olin septembri alguses välisministrite kohtumise eelõhtul teel rattaga Kadriorgu ja Piritale, et värsket õhku hingata,“ meenutab neist üks. „Sellest sõidust ei tulnud midagi välja, sest kokkulepitud plaanis olid tekkinud muudatused, misjärel hakkas üks kõne tulema teise järel. Sellest lähtuvalt pidin tegema ise uusi kõnesid, et muutunud olukorra osas infot edasi anda. Russalka juures andsin alla ja keerasin otsa ringi, et laua taga „kõik-on-muutunud“-olukorraga tegelema hakata.“

Oli päevi, kus sideisik sai päevas 90 telefonikõnet. „Kusjuures päev oli veel lühike – kell 17.30 oli minu delegatsioon juba lennujaamas,“ märgib teine.

Tuli ka ette olukord, kus kõrge delegatsiooni liikmed, kes eeldasid, et siseisik valdab vaid inglise keelt, rääkisid omavahel prantsuse keeles. „Ükskord vaidlesid nad elavalt kellaaegade üle ning neil oli vale informatsioon, mida muidugi parandasin. Nad said kõvasti naerda mõistes, et nende omavahelised jutud nii omavahel siiski pole olnud.“

Minge kukeseenele!

„Kuna meil oli ajagraafikus võimalus, soovis delegatsioon kõrge juht minna kukeseeni ostma – nimelt oli ta sellist soovitust ühelt Eesti kolleegilt kuulnud. Aega oli, ja nii otsustasime autojuhiga Nõmme turu kasuks. Ja nii ta siis turult kukeseeni, juustu ja mett ostis.“

Taani lipp ja Coca-Cola

„Juba saabumisel lennujaamas ütles Taani minister, et tahab näha täpset kohta Tallinnas, kus taanlased 15. juunil 1219 endale lipu said. Järgmisel päeval juba enne programmi lõppu vahetas minister kontsad tossude vastu ja seadsime sammud vanalinna, et ajaloolist kohta oma silmaga kaeda. Dannebrogi mälestusmärgi ees võttis minister ootamatult välja Coca-Cola pudeli ja tegi sellest mälestusmärgi taustal pilti. Ütles, et tal olla traditsiooniks igas maailma paigas koolapudeliga pilti teha.“

Pool tonni lõunasööki ühe päevaga

11 000 inimest külastas juulist oktoobri lõpuni Tallinnas Kultuurikatelt, kus toimus kokku 36 erineva mastaabiga kohtumist.

1500 inimest osales 29. septembril Eesti tähtsaimal digivaldkonna tippkohtumisel, nende seas 25 EL liikmesriigi liidrid ja enam kui 400 ajakirjanikku. Delegaate teenindas 140 autot.