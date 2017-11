Ultimaatum ja survestamine pole vahendid, kuidas mehega abieluni jõuda, kuid ometigi on omad nipid, mis naistele siduva sõrmuse sõrme aitavad saada, kirjutab Your tango.

Naised, kes on keskendunud abiellumisele - nad abielluvadki! Naised, kes on saadaval lõbutsemiseks ja mängudeks - neid võetakse ajutistena.

Sina vastutad ja ohjad oma elu ise. Täida oma unistused viisil, mis tooksid su kõrvale parima mehe, kes saadaval on.

2. Kui tahad abielluda, siis ära loo suhte, mille puhul on teada, et see ei jää kestma

Kui sa tahad lapsi, siis ei saa sa lubada endale abielu mehega, kes on armas, aga töötu. Lisaks armastab see mees ehk liialt napsitada... Või saad? Ei! Seetõttu ei saa sa lubada endale ka temaga kohtingul käimist.

3. Ole konkreetne, mida sa tahad

Sinu selgus mehe suhtes, keda otsid - see aitab sul kiiremini jõuda meheni, kes sulle abieluettepaneku teeb. Positiivne ja konkreetne nimekiri omdaustest, mis mehel peaksid olema.

4. Ära proovi teda muuta

Kui sa üritad meest muuta, siis on ta ikka tõeline jobu, kui sulle üldse ettepaneku teeb. Maailmal on miljoneid mehi, mistõttu peaks valikut ju jaguma. Pole vaja alustada neist, kes sulle ei sobi ja muutmist vajavad.

5. Püsi graafikus