Multitalent Mart Sander ei puhka hetkekski. Mehel on praegu pooleli ajaloolise romaani „Litsid“ kolmas osa. Uuel aastal jõuab teleekraanile samanimeline telesari ja nüüd on mees välja andnud ka „Litside“ kalendri!

Kalendri esikaas

Teleseriaal peaks TV3 ekraanile jõudma Eesti 100. sünnipäevaks ning kolmas raamat samuti kuskil seal kandis. „Väike mõte on, et esimese hooaja viimase episoodi päeval tuleb välja ka raamatu kolmas osa,“ loodab Sander.

Lisaks raamatu kolmandale osale ja teleseriaalile on „Litsid“ saanud ka seinakalendriks, mis nägi ilmavalgust sel nädalal. „Kõigist meie näitlejannadest on seal glamuursed pin-up pildid ning nende sünnipäevad on tähistatud riiklike pühadena. Lisaks on kalendris kaadreid seriaalist, tegelaskujude tsitaate, põnevad faktid nii karakterite kui näitlejannade kohta ja ka väike interaktiivne auhinnamäng,“ paljastab ta.

„Iga kuu juures on üks nipiga küsimus selle kuu tegelaskuju kohta, millele oskavad vastata ainult need, kes on raamatu põhjalikult läbi lugenud ja ka seriaali näinud. Kuna seriaalis ja raamatus on mõningaid erinevusi, siis tegelikult ei saa isegi andunud fännid praegu kõigile küsimustele vastust anda. Õigesti vastanute vahel loosimegi välja sada autogrammiga raamatut, veel enne, kui need poeletile jõuavad.“