Inimeste ettekujutuses on šamaan imelikult riides tegelane, kes taob trummi, suitsetab mingeid taimi ja on ise laksu all. Kes šamaan tegelikult on? Teadjad väidavad, et šamaan on vahendaja jumaluste ja elusolendite vahel.

Paneme nüüd mõneks ajaks riiulile meie hittsaate „Tere, Teile on Telegram!“ ja jätkame igal neljapäeval kell 18 saatega „Puuduta mind!“, kus külalisteks nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, teadlased ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnail ja Õhtulehe veebi loovjuht Anu Saagimi esimeseks põnevaks külaliseks on möödunud hooaja „Selgeltnägijate tuleproovi“ võitja šamaan Anu Pahka.

Anu paneb stuudios kaitseks küünlad põlema ja kinnitab, et kasutabki oma nõiaatribuutikat peamiselt kaitse panekuks, mitte nii palju vaimude väljakutsumiseks või nii-öelda kanalite avamiseks.

Kas see on kaitseväest saadud professionaalne kretinism või ohustab meid tõepoolest keegi või miski? Kes? Kuidas inimene ise saab end, oma kodu ja lähedasi kaitsta? Kõikidele nendele küsimustele püüamegi leida saates vastuseid.

Sirje Presnal uurib: "Olen mitmelt sensitiivilt kuulnud ka sellist filosoofiat, et kõige parem kaitse on täielik avatus. Kui meie Bravuuritariga tahaksime endale hingelooma, siis kas sa saad nad meile hankida kohe ja kiiresti? Ja kas me saame stuudios kohapeal mingit põnevat rituaali teha? Kas me saaksime transsi minna (teoreetiliselt)? Kus on võimalik transiseisundis rännata, mida teada saada, kellega suhelda?"

Lisaks räägime saates ka Anu šamaaniõpingutest ja kui palju selgeltnägijate saade talle andis. Nimelt käis naine võiduraha eest Tuvas. Uurimegi, mida huvitavat ta seal õppis.

Aga miks Anu ennustada ei soovi? Mis inimestele kõige rohkem muret teeb, millega tema poole pöördutakse? Missuguste hädade korral ei saa isegi Anu aidata? Me tunnetame maailma viie meele kaudu, koolis õpime lisaks füüsikat ja keemiat, mis selgitavad erinevate nähtuste toimimist. Kuidas tunnetab maailma šamaan? Kas ta näeb tänaval rohkem olendeid, kui tavaline inimene? Kas maaväline elu on olemas? Kas maailmas toimub võitlus hea ja kurja vahel või on see ikka pelgalt filmide teema? Kuhu maailm liigub ja milline on inimkonna saatus?