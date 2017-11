Eesti moemärk Bastion ning juveelikaupluste kett Goldtime on loonud aastalõpu pidulikuma rõiva- ja ehtekollektsiooni Mystical Gold. Kullasärane peokollektsioon on loodud tugeva sisemise jõuga ilusale naisele, kes hindab jõudu ja ilu võrdselt nii iseendas kui end ümbritsevas.



Erilise sünniloo ja mõttega peokollektsiooni disainimist alustasid aasta tagasi Bastioni peadisainer Monika Randloo ning Goldtime’i ostujuhid Kristiina Kõllo ja Aveli Kippari. Ihaledes täiuslikku lõpptulemust, sündis rõivastega paralleelselt ka esinduslik ehtekollektsioon. Kristiina Kõllo sõnul oli kollektsiooni loomine uus põnev väljakutse ning ammuse unistuse täitumine. „Olen suur naiseilu austaja, võin jääda lummatult kauneid naisi vaatama,“ lausub Kristiina. „Need on naised, kes kannavad endas miskit müstilist. Neist õhkub nii jõudu kui ka sensuaalset, rahulikku eneseteadlikkust.”

Naiselikkusele pühendatud erikollektsioon miksib oskuslikult musta sameti kulla helkleva kumaga. Rõivaste siluetis on tähelepanu rõhutatud õlgadel ja sulgjatel vöökohtadel. Graatsiat lisavad delikaatselt paljastavad detailid - avatud seljaosad ning lõiked, mis rõhutavad peent kaelajoont. Kogu kollektsiooni Mystical Gold muudab terviklikuks ehted, mille iga ese

kannab sõnumit– julge olla ilus.

Ehtekollektsiooni sünd oli jõuline ja inspireeriv protsess. Sooviti luua midagi, mis täiendaks rõivast aga samas komplimeteeriks naise välimuse kaunemaid nüansse. “Itaalia ehtetootja oskas imehästi meie nägemust teostada,” räägib Aveli Kippari. “Ehetes on aukohal trendikad liikuvad ketid aga ka klassikalise ehte vormid. Dünaamilisust lisavad väärismetalli eri toonid: kulla originaalne värvitoon ja aktsendina must roodium. See esindab julget ja naiselikku lähenemist, moodustades riietega täiusliku koosluse.”



Peokollektsiooni Mystical Gold ambassadoriks on Heti Tulve. Kollektsiooni pildiseeria valmis fotograaf Anrike Pieli käe all. Mystical Goldi autorid tunnistavad, et nende peamiseks inspiratsiooniallikaks olid naised, kelle positiivne energia on tugevam kui elu keerdkäigud. Nendest kiirgav müstiline jõud ja ilu on tunnustust väärt.

Kollektsiooni modell Heti Tulve tõdeb, et oli esialgu Bastioni ja Goldtime’i koostöö ettepanekust väga üllatunud. „Mind väga liigutas see, et sellise elukäiguga inimesi osatakse märgata ning ei valita reklaamidesse ainult musterperesid” lausus modell. Bastioni ja Goldtime peokollektsiooni loojad usuvad, et elus pole midagi olulisemat kui seista õiguse eest olla ilus ja õnnelik.

Peokollektsioon Mystical Gold on alates 9.11.2017 saadaval Goldtime ja Bastioni kauplustes üle Eesti ja e-poes.