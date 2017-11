Vanameister Ridley Scott lõikab häbistatud Kevin Spacey oma uuest filmist välja, et kogu töö ja vaev „Kaardimaja“ tähe seksiskandaali tõttu luhta ei läheks.

Spacey kehastas John Paul Getty III röövimisest rääkivas draamas „All The Money In The World“ („Kogu raha maailmas“) naftamiljardär J. Paul Gettyt, kes keeldus oma pojapoja eest 17 miljoni dollari suurust lunaraha maksmast. Seksiskandaali tõttu on filmi tabanud juba esimene hoop – see pidi olema Ameerika Filmiinstituudi tänavuse festivali lõppfilm, kuid festival keeldus seda linastamast.