Politsei- japPiirivalveameti Pärnu linna piirkonnavanema Karin Uibo sõnul on politsei on sel nädalal kontrollinud nädalavahetuse jooksul laekunud kahte vihjet Johannese võimaliku liikumissuuna kohta.

"Ühe vihje kohaselt nägid rannarajoonis asuvas majutusasutuses peatunud kliendid oma toa aknast meres tumedat kogu ja seostasid seda kadunud Johannesega. Politsei käis saadud infot kontrollimas, kirjeldatud piirkonnast midagi ei leitud. Teise vihje kohaselt nähti Johannest liikumas Raekülas Olevi tänaval asuva poe juures, kuid seegi info ei leidnud kinnitust," ütles Uibo.

Lisaks on turvakaamerate salvestisi analüüsides kaardistatud Johannese võimalikku liikumistrajektoori ööklubist lahkumisest alates. Näiteks on Hommiku tänavaga ristuvat Pikka tänavat võimalik ületada nii, et inimene ei jää kaamerate vaatevälja. Seetõttu vaadati üle nende kaamerate salvestised, mis jäid teisele poole seda tänavat Pärnu kontserdimaja ümbrusesse.