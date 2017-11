Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras osales eile ja täna Brüsselis Euroopa Liidu sõjalise komitee kohtumisel, kus arutati Euroopa Liidu sõjalise koostööga seotud küsimusi.



Muuhulgas olid kõne all Euroopa Liidu globaalstrateegia rakendamiskava elluviimine, Euroopa Liidu sõjalised- ning väljaõppemissioonid ja koostöö NATO-ga.



Kindral Terrase sõnul on oluline, et Eesti on Euroopa Liidu nõukogu eesistumise raames suutnud väga olulisel määral edasi viia liikmesriikide vahelise alalise ja struktureeritud kaitsekoostöö initsiatiivi, mille eesmärgiks on paremini toimiv ja efektiivsem Euroopa kaitse.



"Euroopa Liidu eesistujana oleme pingutanud, et anda hoogu mitmetele olulistele kaitsealastele ettevõtmistele. Loodame, et enne aasta lõppu saame riigipeadelt ja valitsusjuhtidelt toetava otsuse, et kaitsekoostööd Euroopa Liidu riikide vahel veelgi tihendada," ütles kindral Terras.



Kaitseväe juhataja hinnangul on jätkuvalt oluline püüelda Euroopa Liidu ja NATO vahelises koostöös selge ning dubleerimist välistava toimimismudeli poole. Euroopa Liidu kaitseplaneerimine peab lähtuma NATO standarditest.