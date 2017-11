„Teine tase“ on iganädalane videomänguteemaline saade, kus vaadeldakse värskelt ilmunud teoseid, arutatakse viimase nädala tähtsamate uudiste üle ning sukeldutakse ka teemadesse, mis jäävad mängutööstusest väljapoole.

Martin on tagasi, arutamaks Steni, Ragnari ja Margusega, miks peaks üks täie mõistuse juures olev inimene maksma üle 700 euro telefoni eest, mida too eelkõige vaid mängimiseks kasutab. Lisaks jagab ta pikemalt muljeid „Assassin's Creed Originsi“ kohta, Sten ja Margus on aga mõlemad mänginud „Super Mario Odysseyt“, lisaks räägib viimane uuest „Call of Dutyst“.

Vaata ka jutuks tulnud „Assassin's Creed Origins“ treilerit.