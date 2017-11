Välisministeerium annetas 100 000 eurot ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametile (UNCHR) ja 100 000 eurot ÜRO Lastefondile (UNICEF) selleks, et leevendada humanitaarkriisi Ukrainas.

„Eesti on olnud alati toeks Ida-Ukraina konfliktitsoonis elavatele abivajajatele ja kavatseb nende heaks panustada ka edaspidi,“ lausus välisminister Sven Mikser. Konkreetsed annetused on suunatud haridusprojektidele ning varjupaiga ja esmatarbevahendite leidmiseks abivajajatele, lisaks ka lastekaitse ja tervishoiu alastele projektidele.

Toetus eraldati humanitaarabi ja arengukoostöö vahenditest

„Üle kolme aasta kestnud konflikt Ida-Ukrainas on põhjustanud humanitaarkriisi, mille leevendamiseks mõeldud abi on kahjuks jätkuvalt alarahastatud,“ ütles Mikser. Ta tõi välja, et Euroopa Liit koos liikmesriikidega on ühiselt seni konflikti jooksul panustanud üle 525 miljoni euro humanitaarabiks ja esmaseks ülesehituseks. „Kuid rahvusvahelise kogukonnana peame pingutama veelgi enam,“ lisas ta.

Mikser kinnitas, et Ukraina, kes on olnud üks Eesti arengukoostöö peamistest sihtriikidest üle kümne aasta, jääb Eesti fookusse ka edaspidi.