Kolmapäeval, 8. novembril leidis Mustamäe Apollo kinos aset uue Eestimaise komöödia „Svingerid“ esilinastus.

Kui te veel ei tea või oled jõudnud juba unustada, mis imeloom see „Svingerid“ on, siis tegu on pikantse suhtekomöödiaga, kus löövad kaasa sellised Eesti tippnäitlejad nagu Jan Uuspõld, Elina Reinold, Ago Anderson, Elina Purde, Jekaterina Novosjolova, Sten Karpov ja Ivo Uukkivi.

Kui film sai vaadatud, siis said uudishimulikud ka põhisvingijatelt küsida, mis tunne oli võtteplatsil lätlasest lavastaja märguannete peale ja juhtnööride järgi kaamerate ees tundide kaupa svingida. Nimelt toimus pärast filmi esilinastust sealsamas, Mustamäe Apollo lounge-alal muhe ja meeleolukas koosviibimine, kus sai omavahel nähtu üle muljetada.

